Definitief geen feest als De Graafschap promoveert, ‘al zal niet iedereen zich daaraan houden’

Vier ramen stadhuis in Doetinchem ingegooid, ‘verdacht persoon’ zit vijf minuten op bankje

27 april DOETINCHEM - Vier ramen in de zijvleugel van het stadhuis in Doetinchem zijn in de nacht van maandag op dinsdag ingegooid. Ook is een bushokje aan de Terborgseweg vernield. Op het plein voor het stadhuis ligt bovendien een uit het wegdek gerukt Amsterdammertje.