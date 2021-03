Dennis Kaal, mede-grondlegger Hotel Villa Ruimzicht, overleden: ‘Zijn passie was alles met eten’

Passion Achterhoek dit keer niet in de Hamaland­hal maar digitaal

29 maart DOETINCHEM - De uitvoering van de Passion wordt dit keer digitaal uitgezonden via www.passionachterhoek.nl. Tot nu toe werd het jaarlijkse evenement gehouden in de Hamalandhal in Lichtenvoorde, maar vanwege de coronarestricties is dit keer gekozen voor een uitzending.