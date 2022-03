Dertig kamers voor Oekraïense vluchtelingen in voormalig Sint Jozef in Gaanderen

,,Op elke kamer kunnen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, twee tot vier vluchtelingen worden ondergebracht", zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. Het is de eerste locatie in de gemeente Doetinchem die dienst gaat doen als opvang voor de Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Jorik Huizinga zegt dat zeker is dat er snel honderd plekken beschikbaar zijn in de gemeente. Daarna worden dit aantal in elk geval uitgebreid naar tweehonderd.

Overige locaties volgen

Het voormalige Sint Jozef is nu de eerste locatie die Doetinchem naar buiten brengt. Huizinga: ‘De overige locaties maken we breed bekend nadat medebewoners en omwonenden zijn geïnformeerd’. De ruimtes die beschikbaar komen staan, volgens de gemeente, al acht jaar leeg.

Een ander deel van het Sint Jozef, het zogenaamde De Slingebeek, is de afgelopen twee jaar geregeld gebruikt als zorghotel voor coronapatiënten. Maximaal waren hier steeds 32 bedden voor mensen met corona. De Slingebeek werd al voor de coronacrisis opgezet en is bedoeld om wachtlijsten in Achterhoekse verpleeghuizen weg te werken.

Vrijdag werd bekend dat er in de acht Achterhoekse gemeenten al ongeveer 500 plekken beschikbaar zijn. Met name in Winterswijk is voortvarend te werk gegaan. De gemeente wil 200 vluchtelingen onderbrengen in het voormalige verzorgingshuis Het Vredense Hof. Daarnaast komen er 40 plekken op camping De Twee Bruggen.

In Oost Gelre heeft camping Marveld zich gemeld. Ook hier zijn veertig plekken.

Daarnaast zijn er al vluchtelingen ondergebracht bij particulieren. In Doetinchem en Bronckhorst wordt dat gecoördineerd door Stichting Thuisopvang Bronckhorst Doetinchem. Die hadden halverwege vorige week al 60 plekken beschikbaar. ,,30 vluchtelingen zijn op dit moment bij gastgezinnen ondergebracht", zegt de Doetinchemse coördinator Henry Wijnroks. ,,Een tiental vluchtelingen is op dit moment onderweg hier naar toe. Voor dit tiental is opvang bij aankomst geregeld. Op dit moment kunnen we iedereen onder dak brengen. Als het nodig is kunnen we opschalen.”