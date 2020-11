Dialectridder Lex Schaars: ‘Plat praten dommig? Echt onzin’

Het kwam niet helemaal als een verrassing voor Lex Schaars. Burgemeester Mark Boumans reikte hem de versierselen uit die horen bij de hoge koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,Gelukkig heeft mijn vrouw Cora het de avond daarvoor verteld. Daar was ik wel blij mee. Heel bijzonder. Echt heel bijzonder.”



De op 17 december 1941 geboren Lex Schaars groeide op in Borculo. Zijn vader was een echte Achterhoeker, moeder kwam uit Friesland. Om die reden werd er thuis Nederlands gesproken, geen Achterhoeks. ,,De belangstelling voor dialect kreeg ik pas tijdens mijn studie Nederlands in Groningen.”