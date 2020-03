Dieven stelen katalysatoren van Toyota Prius in Doetinchem

Agenten kwamen het duo op het spoor door een melding in de nacht van maandag of dinsdag, zo schrijft de politie Doetinchem op Facebook . Een bewoner schrok wakker van een vreemd geluid en zag dat twee mannen zich verdacht aan het gedragen waren.

Drie katalysatoren onder de motorkap

Vervolgens reden zij weg in een auto. De bewoner belde de politie, die op de melding af ging. Agenten zagen de mannen rijden in een wagen in de wijk Wijnbergen en gaven de bestuurder een stopteken. In de auto vonden agenten vervolgens inbrekerswerktuig. Onder de motorkap lagen drie katalysatoren, die elk afkomstig waren van een Toyota Prius.