Dit maakt automobilisten blij: vrijdagavond gaat de Liemersweg in Doetinchem weer open

‘Big Brother’ in Doetinchem: jong en oud bijna vier dagen op elkaars lip

8:39 DOETINCHEM - Zes ouderen en zeven jongeren zitten van donderdagmiddag tot en met zondag ‘opgesloten’ in het jongerencentrum van De Gruitpoort in Doetinchem. De Gelderlander-verslaggever Sabine Deijkers is een van de deelnemers van het experiment, waaruit moet blijken wat er allemaal gebeurt als jong en oud zo lang op elkaars lip zit.