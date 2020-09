Docent Ulenhofcollege besmet met corona

In de mail staat dat de medewerker ‘zich op school strikt aan de RIVM-maatregelen heeft gehouden'. ,,Gelukkig gaat het goed met de collega", zegt Ilja Faber, directeur van het Ulenhof. ,,De docent heeft weinig klachten.”



De docent, of het een man of een vrouw is zegt Faber niet, was vorige week woensdag voor het laatst op school. Volgens Faber is er contact geweest met de GGD: leerlingen en andere medewerkers hoeven niet preventief in quarantaine hoeven. Wel wordt medewerkers en leerlingen met klachten geadviseerd thuis te blijven en op school de 1,5 meter afstand in acht te nemen.