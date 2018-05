Dodelijke hondenziekte nog niet in grensregio, wel zorgen over te weinig inentingen

De Ziekte van Carré, in de volksmond bekend als de besmettelijke hondenziekte, werd onlangs aangetroffen bij twee dode vossen in de grensstreek met Duitsland bij Venlo. Voor Mark Weemaes van Dierenkliniek Venlo reden de noodklok te luiden, want de ziekte is zeer besmettelijk en voor huisdieren in veel gevallen dodelijk.