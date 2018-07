Doetinchem filmt verdachten van fraude met bijstand

Groei Iselinge 'lang niet genoeg' om lerarente­kort op te lossen

9 juli DOETINCHEM - Het aantal studenten dat zich heeft aangemeld voor de pabo-opleiding op Iselinge Hogeschool in Doetinchem, is opnieuw gestegen. De stand is nu dat 182 leerlingen komend schooljaar worden opgeleid tot meester of juf voor de basisschool.