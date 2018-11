Doetinchem geeft Van der Valk groen licht voor bouw hotel bij snelweg A18

Toekomst van daklozenop­vang in Wehl op losse schroeven

19 november WEHL - Of de Domus, de opvang van onder meer daklozen, in Wehl blijft, is twijfelachtig. Het huurcontract daarvoor loopt medio 2020 af. Het Leger des Heils, waarvan de Domus is, onderzoekt of doorgaan in Wehl een goed idee is.