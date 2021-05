Doetinchem houdt verwachte toestroom fans naar Graafschap-stadion niet tegen

Zelf spreekt de burgemeester van een ‘spanningsveld’ waarmee hij te maken heeft. ,,De afweging is steeds of de inzet van het middel opweegt tegen de overtreding, in dit geval overtreding van de coronamaatregelen”, zegt Boumans.



Als De Graafschap woensdag wint, promoveert de club naar de eredivisie. ,,Je kunt dan niet verwachten dat supporters voor wie zo’n voetbalclub als een religie is, ook echt thuisblijven omdat de burgemeester daartoe oproept”, beseft Boumans.



Desondanks blijft de oproep van zowel de gemeente als de club zelf om thuis te blijven, bij promotie en als dat onverhoopt niet lukt. Naar het stadion komen is en blijft dan ook iets dat woensdag echt niet mag. ,,Het aantal besmettingen in de Achterhoek is te hoog en de ziekenhuizen liggen vol. Onze boodschap blijft dan ook: kijk de wedstrijd thuis en vier een eventueel feestje ook thuis.”