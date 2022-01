Doetinchem komt op voor de kleine ondernemer en doet oproep aan regering: ‘Zo door kan niet’

,,Ik zie om me heen hoe moeilijk zij het hebben. Mensen met een paar man personeel die een winkel hebben, een sportschool of een café en zichzelf al twee jaar amper een salaris veroorloven. Vaak kunnen ze geen of weinig gebruik maken van steunregelingen”, zegt Boumans.



,,Als gemeente Doetinchem veroordelen we het Rijksbeleid niet. Maar we doen wel een oproep aan de regering: kijk om naar deze mensen en geef ze perspectief. Bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven hun zaak aangepast te kunnen openen. Want zo door kan in ieder geval niet.”