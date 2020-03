‘Doetinchem moet nadenken over plekken voor horeca’

,,Leegkomende winkelruimtes zonder nadenken invullen met horeca, is alleen goed voor de korte termijn”, zegt Jan Willem van der Straaten, regionale manager van de Koninklijke Horeca Nederland. ,,Verstandiger is het onderzoek te doen naar ontwikkelingen en behoeften. Om zo de binnenstad toekomstbestendig te houden.”



In de binnenstad van Doetinchem zit de horeca tot dusverre vooral in de Grutstraat en op het Simonsplein. Maar de praktijk wijst uit dat buiten deze plekken de horeca ook groeit. In november 2019 opende restaurant Mingle (280 zitplaatsen) aan de Nieuwstad. In mei opent restaurant De Beren (170 zitplaatsen) in de Catharinastraat.