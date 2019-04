Doetinchem opgeschrikt door explosie van plofkraak: enorme ravage aan de Houtsmastraat

Het gebouw waarin de pinautomaat zich bevond is verwoest. Aan een kant is de gevel ingestort. Vermoedelijk is er voor de kraak een gasfles gebruikt. Bij de explosie is in ieder geval ook een ruit van een woning in de buurt gesneuveld.



Een getuige zou twee jongens op een scooter hebben zien vluchten. De politie heeft een burgernetmelding uitgedaan. Een van de twee mannen zou lang haar hebben. Beiden zijn donker gekleed.



De enorme knal en de ravage trekt veel bekijks. Het is druk aan de linten die door de hulpdiensten gespannen zijn. De politie zegt mensen daar weg te gaan omdat er nog gevaar is.



Het object staat dicht bij de Aldi en is naast een pinautomaat ook een elektriciteitshuisje. De Aldi zou morgen weer open gaan na een lange verbouwing.