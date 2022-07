Doetinchem roept regio op meer sociale huur te bouwen: ‘Urgentiegevallen doen nu beroep op ons’

Meeste leerlingen in de Achterhoek zijn geslaagd: alleen vwo scoort slechter dan andere jaren

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Leerlingen op de middelbare scholen in de Achterhoek zijn de examens grotendeels goed doorgekomen. Met name onder de vmbo basis- en kaderleerlingen is het slagingspercentage groot.

