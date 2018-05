Doetinchem slaat terug met eigen vliegtuig: 'Nooit meer naar Twente toe'

Ophef

Het promotieteam van de Twentse stad zorgde afgelopen zaterdag ook voor de nodige ophef in Winterswijk. Zij probeerden Achterhoekers over te halen om vaker naar Enschede te komen.

Dit tot woede van de Winterswijkse middenstand. Die heeft als tegengeluid deze zaterdag een paginagrote advertentie geplaatst in dagbladTubantia. 'Iedereen houdt van gratis parkeren', staat erop. Een sneer naar Enschede, waar parkeren in het centrum 2,90 euro per uur kost. In Winterswijk kost dat niets. Ook wordt reclame gemaakt voor de koopzondag in het centrum, morgen.