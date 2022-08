Doetinchem toont zich opnieuw gastvrij: ‘We zijn blij en trots dit met draagvlak te kunnen regelen’

‘Het kan dus wel, kleinschalige opvang voor asielzoekers’. Al vroeg op de maandagochtend kreeg Doetinchem op de landelijke radio een compliment. Een ‘hoopgevend iets’, voegde Margriet Vroomans, presentator van NpoRadio4-programma De Ochtend van 4, daaraan toe.



Ze had zojuist gesproken met Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, wiens gemeente de dag ervoor een opvang voor 225 vluchtelingen opende naast het politiebureau. Boumans legde uit: ,,Dit is Nederland en de wereld anno 2022. We zijn blij en trots dit met draagvlak te kunnen regelen.”