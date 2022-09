Doetinchem vraagt aannemer om opheldering over gekantelde hijskraan: ‘Er zit een beveiliging op om dit te voorkomen’

Benjamin de Groot wint met pakkende popliedjes Amphion Open

DOETINCHEM - De 22-jarige Doetinchemse singer-songwriter Benjamin de Groot is de winnaar geworden van Amphion Open 2022. De in Arnhem studerende muzikant was volgens de vakjury de beste van de zes deelnemende acts zaterdagavond in de matig gevulde Rabobank Zaal van schouwburg Amphion.

18 september