Doetinchem wil onderzoek naar sociale dienst Laborijn vanuit Laborijn

Carnavals­win­kel: ‘Verlies klanten door rigoureuze parkeercon­tro­les’

28 februari DOETINCHEM - Eigenaar Ronald Peters van feestwinkel Festival aan de Spinbaan in Doetinchem is niet te spreken over het optreden van Doetinchemse parkeerwachters de afgelopen weken. Volgens hem gaan die ‘kinderachtig’ te werk en staan ze om de hoek te wachten totdat iemand de auto neerzet, om vervolgens direct te kijken of er wel een kaartje is gekocht.