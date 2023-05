Doetinchem wil vrachtverkeer de binnenstad uit: tientallen busjes en vrachtwagens zijn bron van ergernis

Duo berooft taxichauf­feur: die pakt buit terug en slaat overvaller een gebroken neus

Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag op de Benningsstiege in Bocholt door twee mannen overvallen. Bij het afrekenen griste een van de mannen de portemonnee van de chauffeur uit diens handen. Het duo ging er te voet vandoor. Waar het tweetal waarschijnlijk niet op gerekend had gebeurde. De taxichauffeur zette meteen de achtervolging in.