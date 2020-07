Doetinchem worstelt met aanhangwagen waarop staat dat angst voor corona onzin is

BOEK Bassist Wimken van Diene (70) bleef altijd Normaal: lees het maar na in zijn boek

2 juli Hij overleeft alle stormen en is de enige boerenzoon in Normaal. Bassist Willem Terhorst, alias Wimken van Diene. Over hem is een boek verschenen, met de veelzeggende titel: Ik blief altied Normaal.