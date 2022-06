Doetinchem zegt ‘ja’ tegen zonnepark langs Keppelseweg ondanks veertien bezwaren

Schapen gaan grond begrazen in zonnepark Langerak, al moet er eerst nog ‘ja’ worden gezegd

LANGERAK - Het plan voor een nieuw zonnepark in het gebied tussen Doetinchem en Langerak krijgt steeds meer vorm. Het beoogde terrein is 8,5 hectare groot en moet in de toekomst net zoveel energie winnen als jaarlijks zo’n 2700 huishoudens verbruiken.

22 december