Doetinchem zet een streep door carbidschieten: ‘Als onervaren mensen dat doen vrezen we ongelukken’

Carbid­schie­ten in de Achterhoek aan banden: ‘Sla een jaar over’

17 december GAANDEREN/ HUMMELO - Het carbidschieten in de Achterhoek gaat verder aan banden. Als gevolg van de volledige lockdown mogen er maar twee man samen staan om te knallen, in plaats van de vier waar eerder nog sprake van was. Bovendien is de dringende oproep om dit keer een jaar over te slaan.