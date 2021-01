Doetinchem zet zich schrap voor relschoppers: 'We zullen daar keihard tegen optreden’

video Theater­show over scheiden verandert in podcast voor kinderen: ‘Scheiden is stom, voorstel­ling is super leuk’

22 januari DOETINCHEM - De voorstelling ‘Eén papa plus één mama plus twee huizen’ van theatermaaksters Sylvia Sars en Wendelien Wouters verschijnt in april als luisterverhaal. Het is het verhaal van grote zus en kleine zus, die te maken krijgen met gescheiden ouders.