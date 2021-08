Doetinchemmer (21) zou 13-jarig meisje hebben verkracht: ‘Ik ben geen pedofiel’

Dronken man steelt op Overstegen politiewa­gen met twee speurhon­den aan boord en eindigt in politiecel

18 augustus DOETINCHEM / SILVOLDE - Een 28-jarige man uit Doetinchem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Houtsmastraat (woonwijk Overstegen) in zijn woonplaats een politiewagen gestolen. In die auto zaten ook twee speurhonden. Na een speurtocht en achtervolging door diverse andere politiewagens is het gestolen voertuig in Silvolde teruggevonden. Daar werd ook de dief en joyrider gearresteerd.