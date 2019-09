Doetinchemmer betaalt 5 procent meer ozb om deel miljoenentekort te dichten

DOETINCHEM - De woonlasten voor de inwoners van de gemeente Doetinchem stijgen in 2020 met ongeveer 5 procent. Voor een eenpersoonshuishouden is dat gemiddeld een stijging van 33,80 euro, voor een meerpersoonshuishouden een stijging van 35,56. Totaal levert dit de gemeente 700.000 euro op.

Of het daadwerkelijk tot een stijging van de woonlasten komt, beslist de raad van Doetinchem op 7 november. De stijging is een van de keuzes die worden voorgesteld door wethouder Henk Bulten om zo het dreigende miljoenentekort het hoofd te bieden.

Door een tegenvallende mei-circulaire en uit de pan rijzende zorgkosten loopt Doetinchem in 2019 tegen een tekort aan van 9 miljoen euro. Als de gemeente niets doet is dat in 2023 12 miljoen euro. 14 november moet Doetinchem een sluitende begroting overhandigen aan de provincie Gelderland.

Zonder het miljoenentekort zou de ozb ook zijn gestegen, maar slechts met 1,4 procent.

‘Woonlasten nu gelijk met regio’

Volgens Bulten valt de ozb-verhoging feitelijk mee. ,,We zaten onder het regionale gemiddelde van de woonlasten en trekken het hiermee gelijk”, zegt de wethouder. ,,We vroegen tot nu toe 72 procent van de woonlasten die we wettelijk maximaal mogen vragen. Dat doen we ook dadelijk bij lange na niet. Hadden we dat wel gedaan dan zouden we alleen hiermee al 3,5 miljoen euro bezuinigen.”

De grootse bezuinigingen wil Doetinchem halen op de grootste kostenpost: het sociale domein. ,,Door de inkoop van zorg efficiënter te regelen”, zegt Bulten. ,,Daar willen we miljoenen op bezuinigen. Nu gaat er 60 miljoen van de begroting naar het sociaal domein. Daar is dus met een paar slagen snel 1 miljoen te halen.” De totale begroting van Doetinchem is 225 miljoen euro.

Parkeren in centrum wordt duurder

Ook op het gebied van parkeren wordt mogelijk bezuinigd. Zo wordt geopperd het dagtarief rond het centrum van de binnenstad - een paar jaar geleden teruggebracht naar 4 euro - te verhogen naar 4,5 euro. Ook moet er mogelijk doordeweeks betaald worden geparkeerd tot 21 uur: ook goed voor 80.000 euro.