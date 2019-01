Doetinchemmer die kind (4) doodreed overleden na operatie

Achterhoek­se escaper­ooms zien geen reden tot extra controle: ‘Het is hier veilig’

6:45 WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Eigenaren en ontwerpers van escaperooms in de Achterhoek zien geen reden tot extra veiligheidschecks van hun ontsnappingskamers, na het drama in Polen. Daar kwamen vorige week vijf tienermeisjes om, toen er brand uitbrak en de kinderen als ratten in de val zaten.