Doetinchemmer krijgt hoge onderscheiding tijdens Veteranendag: ‘Heel bijzonder, want de koning is het hoogste wat je als militair kan halen’

STADSE FRATSEN Onze pup pubert en heeft volgens juffrouw Ingrid bananen in zijn oren

,,Heb je bananen in je oren”, vraagt juffrouw Ingrid. Juffrouw Ingrid is puppytrainster en de vraag is gericht aan onze ruim zes maanden oude Golden Retriever. Volgens onze berekeningen zit het jongste gezinslid nét in de hondenpuberteit. Dat beaamt juffrouw Ingrid.

18 juni