Doetinchemmer lichtte klanten op via Marktplaats om coke te kunnen kopen: ‘Ging allemaal heel geraffineerd’

Achterhoek rekent zich te rijk met groeicij­fers buurgemeen­ten; veel nieuwko­mers naar Zutphen of Lochem

14 november DOETINCHEM / WINTERSWIJK - Ja, er is een trek van mensen vanuit het westen om in de Achterhoek te gaan wonen en de krimp lijkt ook hier voorbij. Sterker, tweeduizend nieuwkomers per jaar wordt verwacht. Maar eerst even dit: wat is de Achterhoek?