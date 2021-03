Doetinchems bombardement in ingekleurde foto's brengt ellende nóg dichterbij: ‘Effect is waanzinnig mooi’

De foto is genomen op vrijdag 22 januari 1943 door Jan Massink. Het is de dag van de kerkklokvordering in Doetinchem. Duitsers zamelen door het hele land de gietijzeren klokken in om er kogels van te maken. Wat opvalt: deze foto zou nu niet meer gemaakt kunnen worden. Dat komt omdat op deze foto de kerktoren nog ‘in’ de kerk staat.



Na het bombardement is de toren in 1960 teruggebouwd, ‘voor’ de kerk, waardoor De Omdraai veel smaller is geworden.