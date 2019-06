Doetinchems CowToilet maakt kans op de Nederlandse Innovatieprijs 2019

Voor de liefheb­bers: Pippi Langkous­huis te koop voor een ‘prikkie’

14:27 DOETINCHEM - Villa 't Veldhoen in Doetinchem staat te koop. Voor een prikkie eigenlijk. Maar de nieuwe eigenaar moet wel rekening houden met achterstallig onderhoud. Wie ooit in een echte ‘Villa Kakelbont’ - het thuis van Pippi Langkous, de hoofdpersoon in de gelijknamige Zweedse tv-serie uit de jaren zeventig - wil wonen, heeft nu zijn kans.