Doetinchemse disco's Club 22-24, Sequoia en Moscow blijven voorlopig dicht

De drie nachtgelegenheden in de Grutstraat hebben in overleg besloten dicht te blijven, terwijl ze van de overheid open mogen. Ook hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen. Wel moeten bezoekers een bewijs laten zien dat ze geen corona hebben.

‘Niet comfortabel om te openen’

‘We hebben enorm veel vragen gekregen over wanneer we onze deuren weer openen, maar na goed overleg besloten om de maanden juni en juli nog niet open te gaan', melden de drie zaken afzonderlijk van elkaar. ‘Het voelt voor ons nog niet comfortabel om met de huidige maatregelen de deuren te openen en gebruiken in juli de tijd om na te denken over een eventuele opening in augustus. We hopen op jullie begrip en zien jullie super graag snel terug!’