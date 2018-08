Doetinchemse droombus in The New York Times

Verdachte mesinci­dent Wehl wordt niet vervolgd

21 augustus WEHL - Er komt geen strafzaak tegen de man die met een vlindermes winkelpersoneel in de Keppelstraat in Wehl zou hebben bedreigd. Dit heeft het Openbaar Ministerie laten weten in een brief aan de betrokken slachtoffers. In de brief staat letterlijk dat 'de verdachte het niet heeft gedaan'.