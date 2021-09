Doetinchemse fotograaf wint landelijke fotowedstrijd met deze spectaculaire plaat: ‘Fraai kleurenpalet’

Met deze spectaculaire foto heeft Bart Harmsen uit Doetinchem de landelijke fotowedstrijd van Roots gewonnen. Zijn foto, gemaakt op de Zuiderheide vlakbij Hilversum, werd uit meer dan 8.000 inzendingen verkozen tot allerbeste. ‘Het fraaie kleurenpalet speelt een belangrijke rol bij deze zeer esthetische foto’ schrijft de jury over deze plaat

De foto is volgens Harmsen niet toevallig tot stand gekomen. ,,Ik had de locatie al langer op het oog en ben erheen gegaan op een mooie dag, terwijl de heide vol in bloei stond.”

Fototentoonstelling

Behalve de eer, een fotospread in het Roots-magazine – een maandblad over natuur en milieu – én een plek op de Roots Natuurfototentoonstelling in de Hortus Botanicus in Amsterdam, wint Harmsen ook een vakantie.

Bovendien is een tweede foto van hem, van de Benninkmolen in Doetinchem die oplicht door bliksem, samen met de winnende foto opgenomen in de Roots Natuuragenda 2022 én is deze tevens te zien in genoemde foto-expositie, die nog te bezoeken is tot en met 31 oktober.

Foto van onweer in Doetinchem, met de Benninkmolen als silhouet. Zondag 2 juni 2019 © Bart Harmsen