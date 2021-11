Doetinchemse gifvaten worden eindelijk opgeruimd : 1300 vaten brandblusschuim worden in buitenland verbrand

Het brandblusschuim van Rutgers Milieu - dat in mei 2020 failliet is verklaard - stond opgeslagen in 1320 vaten op een bedrijfsterrein aan de Voltastraat in Doetinchem. Begin 2021 is de inhoud van de vaten overgepompt in vier silo's. Dit om zo te voorkomen dat het schuim - met daarin het niet-afbreekbare gif PFOS - verder zou lekken in de bodem.