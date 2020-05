Doetinchemse leerlingen mogen zelf beslissen of ze overgaan

DOETINCHEM - Leerlingen van het Ulenhof College in Doetinchem mogen dit jaar zelf beslissen of ze overgaan of niet. ,,We willen ze niet de dupe laten zijn van de coronacrisis”, zegt de schooldirecteur.

Wie er in januari slecht voor stond, had door de coronacrisis geen tijd meer om de cijfers op te halen. Het is dus niet eerlijk om die leerlingen te laten doubleren, zegt directeur Ilja Faber van het Ulenhof College.

Overigens komt er eerst wel een gesprek met de ouders en de leraren. Daar komt een advies uit, dat in de meeste gevallen gewoon zal worden opgevolgd. ,,Maar als leerlingen tegen het advies in toch over willen gaan, dan mag dat.”

Quote Er zijn onderzoe­ken die uitwijzen dat doubleren geen effect heeft Ilja Faber, schooldirecteur

Nut van doubleren

Het nut van doubleren staat overigens al langer ter discussie in onderwijsland. ,,Maar bij het Ulenhof College, waar toch op een klassieke manier nog onderwijs wordt gegeven, was dit nog geen issue. Door deze coronacrisis komt het onderwerp vanzelf op tafel", aldus Faber, die daar eigenlijk wel blij om is.

Het percentage zittenblijvers op het Ulenhof varieert sterk per jaar, tussen de 6 en 10 procent gerekend over alle leergangen. Maar soms zit er uitschieter tussen, van 15 of 20 procent.

Harder werken

,,Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat doubleren geen effect heeft", zegt Faber. ,, Als een leerling zelf over wil gaan en bereid is het jaar erop wat extra en harder te werken, dan levert dat hetzelfde resultaat op.”

Want leerlingen die tegen het advies in toch overgaan, krijgen extra taken en opdrachten mee. ,,Als een leerling van havo 4 toch over wil naar havo 5, maar bijvoorbeeld slecht is in leesvaardigheid, krijgt hij of zij de opdracht daar extra aan te werken", geeft Faber aan.

Coulante opstelling