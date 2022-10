Doetinchemse lunchroom Het Gevang stopt per direct: ‘Meer dan 3,50 euro vragen voor een kop koffie, dat kan niet’

‘We vinden het niet te verkopen u meer dan 3,50 euro te laten betalen voor een kop koffie’, schrijft De Boer op Facebook.



Volgens De Boer, die nu vier jaar eigenaar is van de lunchroom in het rijksmonument op de hoek van de Nieuwstad en de Heezenpoort, is dat de belangrijkste reden om de handdoek in de ring te gooien: ‘Als we door willen zouden we die prijs moeten vragen’.