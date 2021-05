Doetinchemse relschoppers 28 mei voor de rechter: OM wil hen tot die tijd in de cel houden

Beelden relschop­pers Doetinchem nog niet openbaar: ‘Inbreuk op privacy’

17 mei DOETINCHEM - De politie is niet van plan beelden te publiceren in de zoektocht naar relschoppers die vorige week de ME hebben aangevallen in Doetinchem. ,,Het naar buiten treden met beelden is een zwaar middel, het maakt inbreuk op de privacy van betrokkenen en kun je niet zomaar inzetten”, zegt een politiewoordvoerder.