Doetinchemse restaurants koken 700 tot 800 gratis kerstdiners voor minima: ‘Het mes snijdt aan twee kanten’

Esther (51) moest 28.000 euro terugbeta­len aan de Belasting­dienst: ‘Dan weet je dat het fout zit’

DOETINCHEM - Ze leefde jarenlang in armoede, Esther Vrieze uit Doetinchem. Vanwege de toeslagenaffaire moest ze 28.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Inmiddels is ze er weer bovenop en ze ziet zichzelf niet als slachtoffer. ,,Je hebt twee opties: op de bank zitten pietlippen, of je gaat het leven aan.”

2 december