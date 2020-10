Doetinchemse schouwburgdirecteur kijkt positief vooruit: ‘Even dacht ik dat de hulp uit Den Haag ophield bij Arnhem’

Charles Droste voelt zich in deze tijden van corona wel eens buschauffeur. De directeur van schouwburg Amphion in Doetinchem weet niet altijd waar de weg naartoe leidt, maar prijst zichzelf gelukkig achter het stuur te zitten. ,,Dan zie ik in elk geval de bochten aankomen”, zegt Droste. ,,Mijn vijftig medewerkers zitten achterin en zien niets. Zij worden misselijk.”

20 procent? Daar was u normaal niet vrolijk van geworden.

,,Maar nu wel. Dicht gaan op dit moment had kunnen betekenen voorlopig dicht blijven. Dan zijn we verder van huis. Ik slaap doorgaans goed, maar met corona ga ik naar bed en sta ik op. Naast mijn bed ligt een schriftje. Als ik wakker word en ga malen, schrijf ik het van me af. Daarna val ik weer in slaap. Vergeet niet dat hier vijftig mensen werken. Dit was weer een roerige week. En het blijft behelpen, want de schoorsteen rookt niet maar puft. Het is rijden met de handrem op. Dat is slecht voor de banden.”