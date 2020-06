Doetinchemse supers boos over ‘terug naar normaal’ op zondag: ‘Dit is vragen om moeilijkheden’

,,Dat kreeg ik zaterdag om 14 uur te horen via een aangetekende brief", zegt Zonnenberg, die op Facebook onder meer bijval kreeg van de AH op De Huet. ,,Geconstateerd was dat ik de week ervoor tegen de regels in op zondag al om 10 uur open was. De manier waarop ik nu te horen kreeg de dag erop om 13 uur pas open te mogen, schoot me in het verkeerde keelgat.” Om geen gepeperde boete te krijgen opende Zonnenberg wel op het voorgeschreven tijdstip.