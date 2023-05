Doetinchemse vechtersbaas drie maanden cel in voor zeer gewelddadige knokpartij

Reconstructie 1200 agenten jagen op Achterhoek­se drugsbende van ‘Suske en Wiske’: ‘Verberg gauw dat zwarte koffertje’

Na het kraken van de communicatieapp Exclu volgt de politie maandenlang in het geheim alle gesprekken tussen drugscriminelen. Tijdens een megaoperatie in februari houdt de politie in Duitsland, België en Nederland 45 verdachten aan. Zeven van hen behoren volgens justitie tot een Achterhoekse drugsbende. Hoe ‘Suske en Wiske’, ‘Biertje’, ‘Vlekkie’ en ‘Jumbo27’ in de cel belandden.