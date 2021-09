Doetinchemse zanger Erik Hagelstein ronde verder in The Voice Senior

Hagelstein is een van de vijftig deelnemers van The Voice Senior, waar zo’n duizend mensen zich voor hadden opgegeven. Hij zingt al vanaf zijn zestiende in verschillende bands zoals Bar&Booze en The Original 60’s R&B and Soulshow. Eind 2014 richt hij zijn eigen Joe Cocker tributeband op: Cry me a River. Het was een dag na het overlijden van Cocker, één van zijn grootste muzikale helden. Het leverde hem de bijnaam ‘de Doetinchemse Joe Cocker’ op.