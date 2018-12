Domino’s Pizza opent vrijdag vestiging in Doetinchem

Auto op de kop in de sloot bij eenzijdig ongeval op Rondweg in Zelhem

0:16 ZELHEM - Een automobilist is zondagavond ter controle naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht nadat hij met zijn auto op de kop in een sloot was beland naast de Rondweg (N315) in Zelhem. De jonge bestuurder miste vermoedelijk een bocht in de weg en reed rechtdoor.