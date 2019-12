‘Dreigbeller’ ziekenhuizen opgepakt in Denemarken

Gezien de beschrijving van de feiten waarvan de Fries wordt verdacht is het zeer waarschijnlijk dat hij de beller is naar de ziekenhuizen in deze regio. Zo meldt de politie: ‘Sinds begin 2019 hebben verschillende bedrijven waaronder ziekenhuizen meerdere telefoontjes gehad. Zogenaamde neptelefoontjes. Lijnen van verschillende hulpverleningsinstanties werden bezet gehouden. Hij uitte ook bedreigingen richting verschillende ziekenhuizen’.



Behalve van het bellen naar ziekenhuizen zou de verdachte uit Dantumadeel – één ziekenhuis kreeg binnen een maand meer dan 1.000 telefoontjes – ook willekeurig mensen hebben gebeld, waarbij hij zich voordeed als politieman en vertelde dat een dierbare was overleden.



De 20-jarige belde vanuit heel Nederland en andere landen, aldus de politie. Die vraagt mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt zich te melden, dit kan via 0900-8844.