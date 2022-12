Drie Achterhoekse schaatsbanen openen de deuren; vrijdag volgen meer ijsbanen

Vrijwilligers van de ijsvereniging IJD'96 hebben hard gewerkt om een mooie ijslaag neer te leggen. Na de stevige koude van de afgelopen nachten is de ijslaag dik genoeg om te kunnen schaatsen. De baan is open van 13.00 tot 17.00 uur.

Sinds woensdag kan er al geschaatst worden op de ijsbaan aan de Bocholtsestraatweg in Aalten en op De Witte Poorte aan de Bataafseweg in Winterswijk .

Vrijwilligers van de andere banen in de Achterhoek zijn nog druk in de weer en hopen dat ze komend weekeinde de deuren kunnen openen. Vrijdagochtend om 10 uur openen in ieder geval ook nog de ijsbanen aan de Hoflaan in Borculo en de Wiersseweg in Ruurlo de deuren.