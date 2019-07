Drie generaties, elf maanden, 33.600 puzzelstukjes

,,Vader kwam op het idee’’, zegt dochter en verpleegkundige Rosanja. ,,Hij had de puzzel op internet gezien en heeft hem online besteld. De zending kwam per post uit Spanje, in een grote koffer met tien volle zakken. Ik heb zak één gepakt, vader zak tien. Shirley sloot zich aan. En toen zijn we aan de slag gegaan.’’



De kleurrijke puzzel toont het vrijwel complete Afrikaanse dierenrijk. Het ei is in afzonderlijke delen van pakweg één bij anderhalve meter gelegd. Meerdere malen per week kwamen de drie bij elkaar, om de vorderingen te bekijken en stukjes aan te leggen bij de ander. De tien delen zijn in speciale puzzelmatten gerold, waarna ze maandagochtend in de entree van het appartementencomplex aan elkaar zijn gelegd.