Drie jonge kinderen leden honger, hadden stinkende kleding, geen dekens en leefden in vervuild huis

Erbarmelijk

De politie trof hen in juli 2019 onder erbarmelijke omstandigheden aan. Volgens de politie zat de poep aan de muur en was de stank in de vervuilde woning niet te harden. De hond deed zijn behoefte in huis. De kinderen zijn in november 2019 uit huis geplaatst.



De moeder had het ouderlijk gezag. De vader heeft een laag IQ maar was ook verantwoordelijk voor de kinderen, stelde de officier van justitie tijdens de zitting. Hij durft gezien de relatief jonge leeftijd van de ouders niet uit te sluiten dat het stel nog meer kinderen zal krijgen.