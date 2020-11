Drie plofkrakers die crashten in Audi uren later aangehouden

'Ondernemen­de vrouw mag zichzelf wel meer laten zien'

6 november Een interieurstyliste, een schoonheidsspecialiste, een advocate, een kapster, een sportcoach, een dame met een eigen winkel. Het is een greep uit de vele tientallen onderneemsters die al aanhaakten bij Spot on you, de Achterhoekse community die is opgezet door collega-onderneemsters Eline Doldersum (29) - freelance journaliste uit Etten - en de Doetinchemse fotografe Valerie Visschedijk (30).