Drie woonblokken ontruimd in Doetinchem door mysterieuze stank uit het riool

Failliet Doetin­chems bouwbe­drijf mag hopen op doorstart

12:23 DOETINCHEM - Bouwbedrijf Visser & Snelting in Doetinchem, dat vorige week failliet werd verklaard, mag hopen op een doorstart. Volgens curator Tian Herstel is een partij geïnteresseerd om de lopende projecten van Visser & Snelting over te nemen.